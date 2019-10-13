ЧП на «Дожинках» в Борисове: ветер опрокинул палатку, пострадали пятеро

В Борисове ветер опрокинул палатку во время праздника, пятерым понадобилась помощь медиков. Фото: МЧС.

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Во время празднования «Дожинок» в Борисове 12 октября сильным порывом ветра снесло одну из палаток, которая стояла около Борисов-Арены. Вначале пресс-служба МЧС сообщила о троих пострадавших, потом, по информации пресс-секретаря Минздрава Юлии Бородун, появилась информация, что травмы получили пятеро.

-Двое с переломами направлены в РНПЦ травматологии и ортопедии, еще двое – в Борисовскую ЦРБ. Пятой пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте, она отправлена на амбулаторное лечение, - рассказала Юлия Бородун агентству belta.by.

На праздник «Дожинки» в Борисове были приглашены около 15 тысяч гостей. На 12 октября в Беларуси из-за неблагоприятных погодных условий был объявлен оранжевый уровень опасности.