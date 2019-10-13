В Кобринском районе «Фольксваген» врезался в трактор: двое погибли, четверо в больнице

В аварии погибли двое, пострадали четверо, в том числе трое детей. Фото: Следственный комитет.

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12 октября около 13.50 в Кобринском районе случилось серьезное ДТП. На 21-м километре автодороги Кобрин-Заужовье в аварию попал «Фольксваген Гольф».

Автомобиль врезался в ехавший в том же направлении трактор МТЗ, который вез цистерну с водой. После столкновения машина вылетела с дороги в кювет, несколько раз опрокинулся и врезался в дерево.

46-летний водитель и 43-летний пассажир «Фольксвагена» погибли на месте. В больницу доставили 44-летнюю женщину и троих детей, самому младшему из которых пять лет. Погибшие и пострадавшие – жители деревни Тевли.

Как сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Наталью Сахарчук, никто из шести человек, находившихся в легковом автомобиле, не был пристегнут, детей везли без детских кресел.