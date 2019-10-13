В Гомеле БМВ вылетел на тротуар, сбил пешеходов и врезался в столб

В Гомеле БМВ сбил на тротуаре троих и врезался в столб. Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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Авария с участием автомобиля БМВ произошла в Гомеле на улице Советской поздним вечером 12 октября.

БМВ-740 ехал на большой скорости в сторону площади Ленина. Водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел на тротуар. Машина сбила трех женщин, которые шли по тротуару, и врезалась в столб. Удар был такой силы, что автомобиль «обмотался» вокруг столба.

-Погибли на месте водитель БМВ и одна из женщин, две других пострадавших доставлены в больницу с тяжелыми травмами, - сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Погибшему водителю 21 год, женщине – 43 года. Госпитализированы 36-летняя и 49-летняя женщины. Правоохранительные органы проводят разбирательство, устанавливается картина произошедшего.