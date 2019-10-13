В Волковыске убили пенсионерку

Медики констатировали смерть женщины, а правоохранительные органы установили, что она носила криминальный характер. Фото: Следственный комитет.

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11 октября в Волковыске убили женщину. О том, что при выезде в один из домов медики констатировали смерть 63-летней женщины, в правоохранительные органы сообщили из учреждения здравоохранения, рассказывает Телеграм-канал Следственного комитета.

Следственно-оперативная группа, выбывшая на место, установила, что смерть женщины носит криминальный характер. На месте нашли следы и различные предметы, которые отправлены на исследование.

-Волковысским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть), - сообщили в Следственном комитете.