15 лет лишения свободы ожидает россиянина за угон дорогих мотоциклов в Гомеле

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История произошла в августе 2017 года. Тогда житель Гомеля дал объявление о продаже мотоцикла «Ямаха». Двое злоумышленников договорились с продавцом о встрече. Прибыв в гараж владельца техники, преступники избили его и угнали два мотоцикла.

Одного из преступников сотрудники органов внутренних дел задержали по горячим следам в Гомеле. Второй участник преступления скрылся от правоохранительных органов. Обвинение ему было предъявлено только в 2018 году в российском городе Курчатове, после чего городской суд вынес приговор – 15 лет колонии строгого режима.

Обвиняемый подал на аппеляцию. По информации gomel.today Курский областной суд рассмотрел дело и оставил приговор без изменений.