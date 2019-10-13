15 лет лишения свободы ожидает россиянина за угон дорогих мотоциклов в Гомеле
История произошла в августе 2017 года. Тогда житель Гомеля дал объявление о продаже мотоцикла «Ямаха». Двое злоумышленников договорились с продавцом о встрече. Прибыв в гараж владельца техники, преступники избили его и угнали два мотоцикла.
Одного из преступников сотрудники органов внутренних дел задержали по горячим следам в Гомеле. Второй участник преступления скрылся от правоохранительных органов. Обвинение ему было предъявлено только в 2018 году в российском городе Курчатове, после чего городской суд вынес приговор – 15 лет колонии строгого режима.
Обвиняемый подал на аппеляцию. По информации gomel.today Курский областной суд рассмотрел дело и оставил приговор без изменений.
Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»