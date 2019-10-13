2019-10-13T12:03:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

За распространение наркотиков в Минске будут судить недавних солдат

Товарищи после демобилизации выбрали наркоторговлю как способ заработка на жизнь
Алиса МИЕЛОФОН
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Теперь молодых людей ожидает судТеперь молодых людей ожидает судФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Как сообщает агенство Минск-Новости со ссылкой на прокуратуру Московского района, молодые люди из Гродненской и Гомельской областей познакомились во время срочной службы в армии. После демобилизации они планировали найти работу в столице, однако подходящих мест не нашлось.

В мае нынешнего года ребята начали сотрудничать с интернет-магазином, который занимался распространением психотропных веществ. Парни приобрели 350 г запрещенных веществ, расфасовывали их и делали закладки в указанных местах. После задержания сотрудниками наркоконтроля молодые люди признали свою вину. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

В ходе следствия выяснилось, что двое других сослуживцев обвиняемых также замешаны в наркоторговле.

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