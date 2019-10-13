Грузовой автомобиль сбил насмерть велосипедиста в Минском районе

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На Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой появилась информация о смертельном ДТП в районе деревни Раубичи Минского района. 12 октября около 21:00 на 8 км автодороги Р-80 был совершен наезд на движущегося в попутном направлении по крайней правой полосе велосипедиста. Предположительно виновником происшествия является автомобиль DAF XF 95-105 белого цвета. Транспортное средство 55-летнего велосипедиста было обозначено фонарями и светоотражателями. Мужчина скончался на месте.

ГАИ собирает информацию о случившемся. Очевидцам ДТП следует обратиться по телефонам (017) 204 42 44, (017) 204 04 44 или 102.