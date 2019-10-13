2019-10-13T13:07:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белоруса, разыскиваемого Интерполом, задержали при попытке вернуться на родину

Задержание произошло на белорусско-украинской границе
Алиса МИЕЛОФОН
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Гражданина Беларуси задержали на границе с УкраинойГражданина Беларуси задержали на границе с УкраинойФото: Оксана БРОВАЧ
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В пункте пропуска «Новые Яриловичи» гражданин Беларуси проходил приграничный контроль. Сотрудники украинской пограничной службы в ходе удостоверения личности выяснили, что белорус находится в розыске в базе данных Интерпола. По информации, размещенной на сайте Государственной пограничной службы Украины, мужчина разыскивался Международной организацией уголовной полиции за контрабандистскую деятельность, которую гражданин Беларуси осуществлял ранее во Франции.

После выявления данного факта мужчину задержали. Для выяснения других обстоятельств его направили сотрудникам полиции Черниговской области.

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