В Минске задумываются о дифференцированной оплате за проезд

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По данным агенства Минск-Новости, во время прямой телефонной линии, которую проводил председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак, на проблему оплаты проезда в общественном транспорте обратила внимание пенсионерка. Женщина объяснила ситуацию: часто ей приходится проезжать на городском транспорте всего несколько остановок. Оплата по существующему тарифу ей обходится дорого.

Мэр города пообещал дать указание соответствующим специалистам, которые займутся разработкой схемы оплаты проезда по дифференцированному тарифу. Предположительно стоимость проезда в общественном транспорте будет зависеть от преодоленного расстояния.

Такое предложение вносится не в первый раз. Ранее также обсуждалась возможность оплаты проезда исходя из времени, проведенного в транспорте.