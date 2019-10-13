2019-10-13T14:09:24+03:00
Политика
КП Беларусь

Вооруженные силы Беларуси понаблюдают за немецкими учениями

Белорусов на учения пригласила Германия
Алиса МИЕЛОФОН
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Понаблюдать за военными учениями белорусов пригласила Германия Фото: Сергей СЕРЕБРОПонаблюдать за военными учениями белорусов пригласила Германия Фото: Сергей СЕРЕБРО
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13-14 октября на территории Федеративной Республики Германии пройдут совместные военные учения с Францией «Фельдберг-2019». Согласно информации с сайта Минобороны, Белорусские представители вооруженных сил выступят в качестве наблюдателей по приглашению немецкой стороны.

Также с 15 по 17 октября трое белорусских инспекторов посетят военную часть в Украине. Цель инспекции – проверка на наличие военной деятельности, о которой украинская сторона обязана предупредить Вооруженные силы Беларуси согласно Двухстороннему соглашению. Представители Беларуси оценят информацию о личном составе военной части, имеющихся средствах вооружения и технике. Такое мероприятие обосновано Соглашением о дополнительных мерах доверия и безопасности между Украиной и Беларусью.

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