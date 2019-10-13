2019-10-13T14:41:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Слониме на пожаре погиб человек

За сутки по Гродненской области зафиксировано 4 случая пожаров
Алиса МИЕЛОФОН
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Огонь уничтожил строение и привел к гибели человекаОгонь уничтожил строение и привел к гибели человекаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь, 12 октября 2019 года в 15 часов 14 минут в диспетчерскую одного из отделений поступило сообщение о пожаре. Согласно предоставленной информации, горела заброшенная постройка на пустыре в городе Слониме по улице Озерной.

Выехавшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что строение уничтожено огнем. Пожарная бригада занялась разборкой строительных конструкций, поврежденных во время пожара. В процессе было обнаружено тело неизвестного. На данный момент устанавливается причина возникновения пожара и личность погибшего человека.

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