2019-10-13T15:21:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пружанах мужчина гнался на такси за угонщиками личного авто

Сотрудники ГАИ задержали нарушителей
Алиса МИЕЛОФОН
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Автовладелец гнался на такси за похитителями "Фольксвагена"Автовладелец гнался на такси за похитителями "Фольксвагена"Фото: Оксана БРОВАЧ
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По информации МВД РБ, история произошла в Пружанах, где владелец «Фольксвагена» оставил авто у дома своего брата. Кроме того, ключи от автомобиля также находились у брата – лежали на видном месте. Во время посиделок с товарищами родственник потерпевшего уснул, чем и воспользовались злоумышленники. Они взяли ключи и уехали на авто в другой населенный пункт.

По случайности оказалось, что именно в этой деревне, куда поехали злоумышленники, родился и вырос хозяин автомобиля. Знакомые сообщили владельцу о передвижениях его авто, и тот обратился в милицию. После этого гражданин сел в такси и совершил попытку самостоятельно восстановить справедливость. Хозяин «Фольксвагена» устроил погоню за угонщиками: ехал за ними вслед, пока нарушителей не остановили сотрудники ГАИ.

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