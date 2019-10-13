2019-10-13T16:01:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде злоумышленники разбили стекло авто и совершили кражу

Из автомобиля пропали рыболовные принадлежности
Алиса МИЕЛОФОН
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Оставленную на улице без присмотра машину обокрали злоумышленникиОставленную на улице без присмотра машину обокрали злоумышленникиФото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Как сообщает «Лідская газета», преступление произошло на улице Тухачевского возле дома. Здесь пострадавший автомобиль простоял без присмотра чуть менее суток: с обеда и до утра следующего дня, когда и была совершена кража. Неизвестные разбили стекло в упомянутом автомобиле «Фольксваген-Пассат», после чего достали из салона машины ценные вещи и скрылись. В списке украденного – рыболовные снасти и одежда. Нанесенный злоумышленниками ущерб оценивается в 400 белорусских рублей.

Местными правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется поиск предполагаемых преступников.

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