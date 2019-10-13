2019-10-13T17:01:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пинске женщина разделась по пояс и била охранника клуба лифчиком

Охранник не пускал дебоширку в танцевальный зал
Алиса МИЕЛОФОН
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В Пинске женщина избила охранника ночного клуба бюстгальтером. Фото: кадр из видео.В Пинске женщина избила охранника ночного клуба бюстгальтером. Фото: кадр из видео.
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Обнаженная по пояс женщина отхлестала охранника бюстгальтером. Инцидент произошел в одном из ночных клубов Пинска, сообщает Минск-Новости. Видео инцидента попало в сеть.

«Мужчина почему-то не пускает девушку в танцевальный зал и стойко переносит тяжести и невзгоды своей службы», - так описывает конфликт группа «Это Пинск» Вконтакте.

Другому мужчине – возможно, это был посетитель или сотрудник заведения – пришлось обойти разъяренную даму по широкой дуге и прикрыть голову руками, чтобы его не задело «оружие» девушки.

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