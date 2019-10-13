КП Беларусь
В убийстве пенсионерки в Волковыске подозревают ее сына
Следователи проверяют его показания на месте
32-летнего жителя Волковыска подозревают в убийстве матери. Фото: Следственный комитет.
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Пенсионерку, которая умерла 11 октября в Волковыске, мог убить ее сын. Об этом сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.
Следователи проверяют показания мужчины на месте. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения по неосторожности. 32-летний мужчина задержан.
Напомним, 11 октября медики сообщили в правоохранительные органы о смерти 63-летней жительницы Волковыска. Следственно-оперативная группа определила, что смерть носила криминальный характер.
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