Поражение от «Витязя» стало четвертым подряд для «Динамо» в КХЛ

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Минское «Динамо» в воскресенье 13 октября завершило выездную серию матчем в Подольске против «Витязя». Итог не утешительный – поражение 0:3. «Зубры» проиграли четвертый матч подряд. Более того, «Динамо» впервые в сезоне не сумело за игру забросить шайбу.

Несмотря на счет на табло, я думаю, что это была равная игра. Мне понравилось, как мы действовали в первом периоде. Мы смогли остудить пыл хозяев и не позволить им многого. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Думаю, в этом и была разница между нами и «Витязем» сегодня. Хозяева реализовывали свои моменты. Мы хорошо прессинговали. Если мы продолжим работать в том же духе, то результат должен прийти. Конечно, результат нас очень разочаровал сегодня, - сказал Крэйг Вудкрофт.

С 15-ю очками «зубры» делят 8-9-е места с «Северсталью».

17 октября «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с «Торпедо».