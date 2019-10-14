2019-10-14T09:40:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Представитель ЕС о визах для белорусов: «Скоро появятся хорошие новости»

В ЕС входят 28 стран, надо учесть все детали
Захар ПЛАТОНОВ
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Белорусы давно ждут. когда шенгенская виза будет стоит 35 евро.Белорусы давно ждут. когда шенгенская виза будет стоит 35 евро.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом говорят давно. Кажется, вот-вот советующие документы подпишут. По крайней мере, глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель сказал, что процесс принятия соглашения не затянется на длительное время.

- Думаю, в ближайшее время появятся хорошие новости, - отметил Дирк Шубель в эфире ОНТ. - Не могу сейчас ответить, когда именно соглашение вступит в силу, но уверяю, что процесс не затянется на длительное время.

Шубель пояснил, что над документом работают специалисты, но это тяжелый процесс, поскольку в ЕС входят 28 стран, и участники должны принять во внимание все механизмы как во внутренних, так и во внешних отношениях.

- Когда мы проведем все процедуры, то с удовольствием подпишем соглашение о снижении стоимости однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро, - заявил Дирк Шубель.

Напомним, что в сентябре Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между Минском и Брюсселем об упрощении визового режима и реадмиссии, наш МИД озвучил детали.

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