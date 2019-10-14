2019-10-14T11:25:26+03:00
Минск
КП Беларусь

Строительство первого транспортного кольца в Минске должны завершить в 2021 году

Несколько улиц расширят и реконструируют
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Новые развязки разгрузят движение по пр. Дзержинского.Новые развязки разгрузят движение по пр. Дзержинского.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Первое транспортное кольцо в Минске планируют дострить в 2021 году. Как рассказал главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж в комментарии для телеканала «Беларусь 1», дорожные работы на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого начнутся в декабре 2019 года. Улицу Толстого расширят и реконструируют (протяженность участка составил около 700 метров), это разгрузит движение со стороны проспектов Дзержинского и Жукова.

- Там будет ряд объектов, которые подпадают под снос - 48 хозпостроек, зданий и сооружений. Там будет построена обводная ветка с Брестского направления железной дороги, будет построен железнодорожный путепровод, - сказал Тибеж.

Также специалист отметил, что реализуется проект по продлению улицы Жуковского. Там вскоре заработает двухуровневая транспортная развязка по типу «полный клеверный лист» с подземными пешеходными переходами, безбарьерной средой, велодорожка, тротуары.

Кроме того, в Минске планируется реконструировать шесть опасных участков. Например, круговые развязки будут построены около 15-го корпуса БНТУ (в народе называют корабль), а также не пересечении улицы Скорины и МКАД.

Проектные работы по строительству первого транспортного кольца начались еще в 2017 году.

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