Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы

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Этот праздник отмечается в память явления Богородицы в X веке во Влахернском храме в Константинополе. Он имеет статус великого праздника, но не относится к двунадесятым, поэтому затрагивает один день. В церковном календаре он посвящен воспоминаниям о молитвенном заступничестве Божьей Матери за христианский народ, когда Константинополю угрожали сарацины.

По традициям, к празднику Покрова летние работы на полях заканчивались. Начиналась зимняя работа: мужчины заботились о запасе дров на зиму и поправляли избу, занимались ремеслами, а женщины шили, пряли, ткали. С Покрова дня также начинались свадьбы. Принято считать, что в праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующим стоит сходить в церковь и помолиться Божьей Матери. Можно накрыть стол и пригласить гостей, но желательно обойтись без алкогольных напитков. В этот день нужно покормить птиц, бездомных кошек и собак. Нельзя в праздник заниматься физической работой. Повелось, что в этот день не стоит давать деньги в долг и самому одалживать. В народе Покров считается встречей зимы, наступления первых холодов. По поверью, какой будет погода на Покров, такую следует ожидать и зиму.