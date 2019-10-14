Лукашенко поздравил с Днем матери белорусок: «С молоком матери мы впитываем любовь к своему краю»

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Сегодня в Беларуси отмечается День матери. Глава государства Александр Лукашенко в официальном поздравлении отметил, что мама - самый близкий и дорогой человек, с молоком матери мы впитываем любовь к своему краю, семейные, культурные традиции, духовные ценности, которые сохраняем и передаем из поколения в поколение. Ее всеобъемлющая любовь хранит нас с младенчества, согревает в трудные минуты, помогает добиваться поставленных целей.

- Материнство - большое счастье и огромная ответственность. Именно мы ценим труд многодетных матерей. Благодарим женщин, чьи дома стали родными для детей, усыновленных или взятых на воспитание. Приоритеты нашей социальной политики нацелены на завтрашний день Беларуси, на то, чтобы в семьях рождалось как можно больше малышей. Ведь счастливый детский смех - это гимн будущему нашей страны, - говорится в послании президента.

Лукашенко пожелания матерям крепкого здоровья, мира и уюта в доме:

- Пусть счастье и благополучие ваших детей станут главной наградой за любовь, нежность, заботу и безграничное терпение.

День матери отмечается во многих странах, но в разные даты. В Беларуси День матери отмечается 14 октября с 1996 года.