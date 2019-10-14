В Беларуси скоро обновят банкноты 20 и 50 рублей

Нацбанк Беларуси к 2020 году обновит банкноты Br20 и Br50. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В банкнотах изменят не только дизайн

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Нацбанк Беларуси в мае этого года обновил 5- и 10-рублевые банкноты (одни из самых распространенных - почти 40% от всех напечатанных банкнот семи номиналов). В 2020 году наступит черед 20 и 50 рублей.

«Подделки обычно носят кустарный характер». Нацбанк показал новые купюры номиналом 5 и 10 рублей

Напомним, сейчас в обращении находятся деньги образца 2009 года (были введены после деноминации 2016 года).

Они разрабатывались более 10 лет назад. За это время появились новые средства защиты.

- Национальный банк следит за тенденциями в области защиты денежных знаков, использования современных материалов, применяемых при их изготовлении, и проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию наличных денег, - передает слова зампреда правления Нацбанка Дмитрия Лапко belta.by

Какие изменения коснулись дизайна? Изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот скорректировали в соответствии с их актуальным видом. Сами достопримечательности подписали.

Изменения коснулись водяного знака, защитной нити, скрытого изображения и отдельных машиночитаемых защитных элементов. Чтобы повысить износоустойчивость и продлить срок жизни банкнот, применили двухстороннее лакирование, также укрепили контуры банкнот по периметру.

Банкноты нового образца будут обращаться параллельно со старыми. И старые и новые денежные знаки являются законным средством платежей на территории Беларуси.