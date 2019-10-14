2019-10-14T14:22:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко: 90 - 95% белорусов не понимают, что такое цифровизация

На совещании президента обсудили планы создания IT-вуза и электронного правительства
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Александр Лукашенко отметил, что спектр актуальных задач по цифровизации очень широк.Александр Лукашенко отметил, что спектр актуальных задач по цифровизации очень широк.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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14 октября Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам развития в Беларуси цифровой сферы. В обсуждении участвовали представители Совмина, Администрации президента, вузов, Парка высоких технологий и других структур. Также на совещании были предприниматель Виктор Прокопеня, юрист Денис Алейников, которые принимали активное участие в проработке декрета №8 «О развитии цифровой экономики».

- У правительства есть предложения о том, как усовершенствовать систему управления информатизацией и цифровыми процессами, - цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что 90 - 95% населения Беларуси далеки от понимания, что такое цифровизация:

- Мы просто запугивали его, не объясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось.

Но есть и другой пример. По словам президента, все больше «продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или тех, что занимаются цифровыми и IT-технологиями». Глава государства напомнил, что также нужно «землю пахать, гайки точить». И потребность в этом «останется еще надолго, если не навсегда».

Обсуждалась и инициатива создания отдельного учебного заведения для подготовки IТ-специалистов, его целесообразность.

Президент отметил, что из широкого спектра задач в IT-сфере не все проработано:

- В пятилетней программе социально-экономического развития информатизация выделена как один из приоритетов. Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на V Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство.

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