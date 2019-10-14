В Гродно 15-летнего парня избили из-за серьги в ухе

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Инцидент случился поздно вечером возле общежития в Гродно. 15-летний парень был избит мужчиной, причем, последствиями оказались серьезными – пострадавшему пришлось зашивать лоб.

После драки парень обратился в милицию. Правоохранители «по горячим следам» задержали нападавшего. Причиной своего хулиганского поведения он объяснили тем, что у подростка вычурный внешний вид, особенно его раздражала сережка в ухе 15-летнего парня. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.339 «Хулиганство» (первый пункт статьи предусматривает наказания от штрафа, общественных работ до ограничения свободы на срок до трех лет).

Также выяснилось, что нападавший нигде не работает, - сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.