Беглых «Ромео и Джульетту» из Гродно в третий раз нашли в лесу

Подростки в первый раз убежали из домов еще в августе

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13 октября сотрудники уголовного розыска Гродненского РОВД обнаружили несовершеннолетних в лесном массиве вблизи ж/д станции Житомля в Гродненском районе. Информация в милицию поступила от хозяина заброшенного дома. Гродненчанин рассказал, что местные жители видели двух подростков, которые могли находиться именно в его нежилом доме. Сотрудники милиции обследовали заброшенное строение и прилегающую местность с помощью служебной собаки. Подростков нашли в километре от заброшенного дома в лесном массиве. Целыми и невредимыми их передали родителям.

С августа это уже третье исчезновение молодых людей. В первый раз их нашли в лесном массиве вблизи деревни Могиляны, во раз (это было в сентябре) - около агрогородка Олекшицы Берестовицкого района.

17-летнего Евгения и 15-летнюю Диана уже прозвали гродненскими Ромео и Джульеттой. Как рассказывала их знакомая, они встречаются около года. После 9-го класса девушка поступила в колледж, но все время проводила с парнем.