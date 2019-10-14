Грабитель с битой напал на пенсионера, но был вынужден убегать

Тинейджер просил закурить и деньги, но был обезоружен, а потом и задержан

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13 октября в агрогородке Вертелишки Гродненского района произошел инцидент. Сейчас он выглядит как анекдотичный, но это хорошо, что все завершилось без травм.

18-летний местный житель утром в состоянии алкогольного опьянения с битой в руках подошел к случайному прохожему. Парень натянул себе на лицо майку и, угрожая битой, сначала стал требовал у незнакомого мужчины закурить, а потом и деньги. Получив отрицательный ответ, злоумышленник замахнулся, чтобы нанести удар битой.

Но 62-летний пенсионер не дрогнул, защитился от удара и забрал биту. Потерпев фиаско, незадачливый грабитель ретировался. Мужчина сообщил о случившемся в милицию. Через несколько часов 18-летнего нападавшего задержали.

Противоправному поведению молодого человека дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Покушение на грабеж», - сообщает УВД Гродненского облисполкома.