Видеофакт: в Могилеве участковый на глазах прохожих спас от суицида девушку

Девушка вылезла в окно на высоте четвертого этажа, за происходящим наблюдали прохожие. Фото: стоп-кадр видео YouTube-канала МВД РБ.

Он буквально вытянул студентку из оконного проема обратно в комнату

Изменить размер текста: A A

13 октября около 15 часов в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило сообщение от очевидца: в общежитии на отливе окна на четвертом этаже стоит девушка.

На место происшествия выбыли участковый инспектор милиции Аркадий Высоцкий и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Максим Мякшин. Также на месте находились спасатели и медики.

Аркадий Высоцкий вошел в комнату и начал уговаривать девушку вернуться в помещение. Диалог шел тяжело, на уговоры студентка не поддавалась. Участковый медленно приближался к окну во время разговора, предлагая помощь. Когда девушка на мгновение отвлеклась, офицер, рискуя жизнью, встал в проем окна, обхватил ее рукой и втащил обратно в комнату. В этом ему помог напарник Максим Мякшин.

В настоящее время могилевчанка находится под наблюдением врачей. Ленинским РОВД проводится проверка, устанавливаются причины поступка, - сообщает Telegram-канал пресс-секретаря МВД.