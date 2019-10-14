2019-10-14T18:32:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин украл велосипед, чтобы покататься, а его угнал кто-то еще

Возбуждено уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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Хотя вор и сам лишился велосипеда его все-таки ждет справедливое наказание. Фото: pixabay.com.Хотя вор и сам лишился велосипеда его все-таки ждет справедливое наказание. Фото: pixabay.com.
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По подозрению в краже столичные правоохранители задержали 45-летнего безработного жителя Минска, проинформировали в пресс-службе ГУВД горисполкома.

В милицию обратился потерпевший. Он сообщил, что оставил велосипед стоимостью 350 рублей на специальной стоянке, а когда вернулся ТС уже исчезло.

– Удалось установить, что гражданин не пристегнул свое имущество велозамком и вору не составило труда присвоить его. Велоугонщиком оказался 45-летний минчанин. Мужчина отвел велосипед со стоянки и поехал по велодорожке в сторону леса, – пояснили в ГУВД.

А дальше история обретает оттенок трагикомедиии! Пока вор ехал на велосипеде, слетела цепь. Угонщик решил: «Оставлю велик в лесу и быстренько сбегаю за инструментами, чтобы починить, а если не получиться сдам на металлолом» … А пока он бегал, кто-то другой нашел в кустах брошенный велосипед и забрал.

– Несмотря на то, что фигурант до конца не воплотил преступные замыслы, за содеянное ему грозит уголовная статья. К слову, данный мужчина ранее не раз был судим за кражи и хулиганства, – добавили в пресс-службе.

Дело передано на правовую оценку.

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