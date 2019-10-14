2019-10-14T19:04:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле пьяный пассажир приставал и избил таксистку

Автоледи смогла вырваться и позвонить в милицию
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина отвергла приставания нахала, и тот на нее напал. Фото: pixabay.com.Женщина отвергла приставания нахала, и тот на нее напал. Фото: pixabay.com.
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ЧП произошло в областном центре в воскресенье, 13 октября, сообщили в пресс-службе УВД облисполкома Гомеля.

Днем по вызову прибыла 47-летняя таксистка. Пассажир, севший в машину, оказался сильно выпившим и, когда авто тронулось, мужчина начал приставать к автоледи. Тогда гомельчанка решила избавить от нахала, остановила машину недалеко от супермаркета на улице Лазурная. Отвергнутый гомельчанин в мгновение озверел: он схватил женщину-водителя за шею, ударил кулаком в лицо. Испуганная таксистка смогла выбежать из авто, хулиган побежал прочь.

– После звонка потерпевшей в оперативно-дежурную службу УВД на поиски подозреваемого выехал наряд ОМОН. Схожего по приметам мужчину обнаружили недалеко от места происшествия во дворах. Хулигана доставили в РОВД, – проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что против 46-летнего гомельчанина по обвинению в хулиганстве возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимально до трех лет заключения.

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