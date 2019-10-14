2019-10-14T19:28:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Работник украл у директора фирмы почти $2 тысячи, поехал в аэропорт и купил билет до Грузии

Руководитель оставил крупную сумму просто в кармане куртки
Надежда БУТОВИЧ
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Вор купил на украденные деньги билет в другую страну.Вор купил на украденные деньги билет в другую страну.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Минске индивидуального предпринимателя ограбил недавно нанятый работник, проинформировали в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

В милицию с заявлением о пропаже крупной суммы наличности обратился 31-летний руководитель фирмы. В день кражи предприниматель привез с собой в офис 3900 рублей наличными, чтобы рассчитаться с поставщиком за покупку оргтехники для сотрудников.

– Объемный конверт с деньгами лежал в кармане куртки директора. И это увидел 29-летний работник организации, недавно принятый в штат. Как только все вышли из офиса, молодой человек взял деньги и поспешил прочь, – пояснили правоохранители.

С крупной суммой молодой человек поехал в аэропорт, где купил билет в Грузию. Вскоре фигуранта задержали. Известно, что ранее он уже был судим за хулиганство. Дело передано на правовую оценку.

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