2019-10-14T19:57:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ошмянах 18-летний водитель на Volkswagen сбил женщину на «зебре»

Горожанка получила серьезные травмы и попала в больницу
Надежда БУТОВИЧ
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Молодой водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом. Фото: ГАИ Гродно.Молодой водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом. Фото: ГАИ Гродно.
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ДТП на пешеходном переходе произошло в райцентре на Гродненщине, сообщили в пресс-службе ГАИ УВД областного исполкома в понедельник, 14 октября.

В вечернее время, примерно в 21.00 часов, в Ошмянах на «зебре» под колеса «Фольксвагена» попала 53-летняя горожанка.

– Женщина переходила проезжую часть на улице Гольшанской по нерегулируемому пешеходному переходу повышенной опасности. В этот же момент в сторону площади 17 сентября мчался 18-летний автолюбитель на «Фольксвагене». Молодой человек вблизи «зебры» не сбросил скорость, из-за чего не успел отреагировать на дорожную ситуацию и затормозить, – добавили в ГАИ.

В результате аварии горожанка получила многочисленные травмы, ее на карете скорой помощи доставили в райбольницу.

– Водительское удостоверение виновник ДТП получил летом 2019 года. Проводится проверка, – уточнили в пресс-службе.

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