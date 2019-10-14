2019-10-14T20:48:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Витебский десантник на учениях попал товарищу пулей в глаз

В Минобороны прокомментировали инцидент
Надежда БУТОВИЧ
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Патрон был холостым, зрение пострадавшего десантника восстановится. Фото: vitvesti.by.Патрон был холостым, зрение пострадавшего десантника восстановится. Фото: vitvesti.by.
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ЧП с военными произошло в областном центре 8 октября, проинформировала «Нашу Нiву» Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси.

Телесную травму один из военнослужащих 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады получил во время тактико-специальных учений, которые проходили в ночное время на полигоне. Один из десантников произвел выстрел и попал прямо в глаз сослуживцу.

– Выстрел производился холостым патроном, – уточнила пресс-секретарь Минобороны. – Пострадавший десантник был немедленно госпитализирован. Однако врачи уверяют, что зрение солдата восстановиться, травма, к счастью, оказалась не критическая.

Личные данные участников инцидента, как и срок их службы в Военных Силах Беларуси не уточняются.

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