Витебский десантник на учениях попал товарищу пулей в глаз

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ЧП с военными произошло в областном центре 8 октября, проинформировала «Нашу Нiву» Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси.

Телесную травму один из военнослужащих 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады получил во время тактико-специальных учений, которые проходили в ночное время на полигоне. Один из десантников произвел выстрел и попал прямо в глаз сослуживцу.

– Выстрел производился холостым патроном, – уточнила пресс-секретарь Минобороны. – Пострадавший десантник был немедленно госпитализирован. Однако врачи уверяют, что зрение солдата восстановиться, травма, к счастью, оказалась не критическая.

Личные данные участников инцидента, как и срок их службы в Военных Силах Беларуси не уточняются.