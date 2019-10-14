На трассе под Витебском столкнулись Mercedes и Renault

В ДТП пострадали люди, ехавшие в легковом "Рено". Фото: УСК Витебской области.

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Смертельная авария произошла вечером в понедельник, 14 октября, на территории Витебского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Уточняется, что ДТП случилось на шестьдесят седьмом километре автотрассы направлением Россия – Витебск – Гомель – Украина.

– В вечернее время на дороге произошло столкновение двух легковых «Мерседеса» и «Рено». В итоге пострадали водитель и два пассажира, которые ехали во французской иномарке, один из них скончался от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия. Автолюбитель, управлявший «Мерседесом», после ДТП не получил повреждений и остался цел, – пояснили в пресс-службе.

По факту автоаварии проводится проверка. В УСК обращаются к возможным очевидцам происшествия с просьбой сообщить известную им информацию правоохранителям. Номер УСК Витебщины (8033) 399-80-44 доступен круглосуточно.