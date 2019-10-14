В Осиповичах парень приревновал бывшую девушку и поджег машину, на которой ее подвозил новый ухажер

Мужчина поджег одну машину, а от нее загорелась другая. Фото: СК.

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В Могилевской области правоохранители расследуют дело об автоподжоге. Об этом пресс-служба СК сообщает в официальном аккаунте в Telegram.

Криминальное происшествие случилось в ночь на 10 октября. Накануне 28-летний горожанин заметил бывшую девушку с новым кавалером. Влюбленные ехали вместе на легковушке «Nissan», и в приступе ревности мужчина решил им отомстить.

– Когда стемнело ревнивец пришел на парковку и поджег ненавистную легковушку. От пылающей иномарки загорелось еще и другое авто. Поджигатель сбежал, а очевидцы сообщили о горящих автомобилях в МЧС и милицию, – уточнили в пресс-службе.

Факт поджога одного из ТС был установлен во время проверки. Вскоре нашелся и поджигатель. Сейчас мужчина задержан, его обвиняют в умышленном уничтожении имущества, совершенном общеопасным способом. От правоохранителей он также узнал, что в итоге отомстил не новому ухажеру бывшей подруги, а его… матери, который и принадлежит машина.