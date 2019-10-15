Орден Матери вручили 16 многодетным минчанкам

За 23 года такой награды удостоились 780 мам столицы

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Церемония вручения состоялась 14 октября в городском Дворце культуры, пишет belta.by. Некоторые из мам, которым вручили орден, - домохозяйки, кто-то совмещает материнство и работу. Профессии у многодетных мам разные: трудятся на должностях заведующей магазином, бухгалтера, медсестры, диспетчера. У каждой мамы - по 5 детей.

Кроме награды женщины получили денежные выплаты - по 1150 рублей. Это пятикратный бюджет прожиточного минимума.

Всего в Минске с 1996 года такой высокой государственной награды удостоены 780 минчанок. В 2019 году орденом Матери награждены уже 67 женщин столицы.

Каждый год в Минске число многодетных семей увеличивается примерно на тысячу. Сейчас в городе зарегистрировано около 15,5 тыс. таких семей, в них воспитываются почти 50 тыс. детей. Больше 13 тыс. семей воспитывают троих детей, примерно 1,9 тыс. - четверых, почти 500 - пять и более малышей.