Под Новогрудком фура врезалась в опору путепровода, водитель погиб

О причинах аварии пока ничего не известно. Фото: паблик "ЧП Беларусь"

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось вечером 14 октября на автодороге Поречаны - Новогрудок - Несвиж возле деревни Селец. 28-летний водитель ехал на автопоезде MAN с полуприцепом в сторону польской границы, рассказал belta.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. В районе развязки ему нужно было уходить вправо, но водитель почему-то продолжил ехать прямо. В результате машина врезалась в опору путепровода. Молодой человек, который был за рулем, скончался на месте. Два пассажира получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает.

О причинах аварии пока ничего не известно, проводится проверка.