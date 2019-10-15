2019-10-15T11:09:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске вынесли приговор по массовому делу о незаконном обороте наркотиков

Наказание - от "домашней химии" до 15 лет лишения свободы
Полина СВЕТЛОВА
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Суд проходил в СИЗО, поскольку в Минске нет залов с клетками, где можно было бы разместить сразу так много обвиняемыхСуд проходил в СИЗО, поскольку в Минске нет залов с клетками, где можно было бы разместить сразу так много обвиняемыхФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минский городской суд вынес приговор по масштабному уголовному делу о распространении наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Мингорсуда.

В деле было 37 фигурантов. Их обвиняли в распространении наркотиков и психотропов в Беларуси. Как сообщили в эфире «Беларусь 1», большинство фигурантов действовали в составе организованных групп. Работали через интернет, шифруясь и конспирируясь. Во время расследования было изъято больше 7 кг наркотиков и психотропов. Обвиняемые выполняли роли закладчиков, курьеров или оптовиков. Фигуранты получили разные сроки - от «домашней химии» до 15 лет лишения свободы. Двоих отпустили из-под стражи.

Суд проходил прямо в СИЗО, поскольку в деле очень много фигурантов, доставлять их в суд трудно, но самое главное - в Минске нет залов с такими клетками, где можно было бы разместить сразу так много обвиняемых. Процесс начался 5 февраля.

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