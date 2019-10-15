2019-10-15T11:12:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилевском районе легковушка сбила лося, водителя из машины доставали спасатели

Молодой человек, который был за рулем, попал в больницу
Полина СВЕТЛОВА
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Сообщение спасателям поступило вечером 14 октября. Фото: МЧССообщение спасателям поступило вечером 14 октября. Фото: МЧС
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Авария произошла на дороге Могилев - Чаусы, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение спасателям поступило 14 октября в 21.18. Работники МЧС, которые выехали на место, увидели, что возле деревни Медведовка «Опель Омега» столкнулся с лосем. Спасатели деблокировали водителя из салона автомобиля. Им оказался 25-летний житель Костюковичей. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Специалисты советуют быть предельно внимательными на дороге в сумерках и ночью: если на обочине или на дороге блеснул красный или белый огонек - это может быть отраженная радужка глаза животного. В этом случае лучше притормозить.

- Ни в коем случае не надо сигналить - это еще больше напугает животное, результат может быть непредсказуемым. Нужно максимально снизить скорость - до километров 10 - 15 в час, включить аварийку. Лучше подождать, пока животное перейдет дорогу, нежели пытаться его на скорости объехать - есть вероятность, что оно попадет вам на капот, - говорит заведующий сектором экологической оценки преобразований окружающей среды НПЦ НАН по биоресурсам Руслан Новицкий.

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