2019-10-15T12:15:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларусь пытались незаконно ввезти автозапчасти на 880 тысяч рублей

Перевозчик «забыл» указать их в документах
Полина СВЕТЛОВА
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За перевозку запчастей, не указанных в документах, грозит серьезный штраф. Фото: Государственный таможенный комитетЗа перевозку запчастей, не указанных в документах, грозит серьезный штраф. Фото: Государственный таможенный комитет
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Крупную партию запчастей нашли брестские таможенники в пункте пропуска Козловичи, сообщили в Государственном таможенном комитете. Во время досмотра с помощью специального оборудования автопоезда Volvo, который следовал на территорию ЕАЭС, выяснилось, что в грузовом отсеке есть товары, которые перевозчик не указал в сопроводительных документах. Кроме указанных автозапчастей, в грузовом отсеке находились еще 1320 единиц «лишних» запчастей. Их стоимость - больше 880 тысяч рублей.

Брестской таможней начат административный процесс по статье КоАП «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Возможное наказание - штраф в размере до 30% от стоимости незадекларированных запчастей.

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