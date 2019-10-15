2019-10-15T12:19:32+03:00
Политика
КП Беларусь

«Вам надо будет обеспечить порядок в стране». Лукашенко назначил Юрия Назаренко командующим внутренними войсками

С 2018 года он руководил Штабом службы безопасности президента
Полина СВЕТЛОВА
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15 октября президент рассмотрел кадровые вопросы15 октября президент рассмотрел кадровые вопросыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Во вторник, 15 октября, Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Так, заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками он назначил Юрия Назаренко, пишет belta.by.

- То, что вы не руководили соединениями, не думаю, что это большой недостаток. Вам не надо будет фронтами руководить - вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска. Это ваша прерогатива, этим вы отличаетесь и будете отличаться от других - вам надо обеспечить порядок внутри страны, - сказал Александр Лукашенко после назначения. - Не дай бог, что мы, люди в погонах, все пойдем на фронт, если угроза будет извне.

Президент отметил, что Юрий Назаренко руководил Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск. Лукашенко считает, что опыт командования этим подразделением пригодится Юрию Назаренко при дальнейшей службе.

- Это очень подготовленный отряд. Я хорошо это знаю, потому что принимал активное участие в его формировании, когда он только зарождался. Мы его шлифовали, и я надеялся, что это будет очень хороший коллектив. Я ничего плохого не слышал о деятельности СОБРа, только положительное. Ребята всегда в строю. Мы всегда мобилизовывали отряд для задержания и нейтрализации разного рода бандюганов и прочих.

Юрию Назаренко 43 года, он окончил Военную академию Беларуси. В течение 10 лет, до 2007 года, проходил службу на разных должностях в войсковой части 3214 внутренних войск. В 2009 году стал первым заместителем командира части - начальником штаба в/ч 5526 в Бресте.

С марта 2010-го по октябрь 2014 года служил в подразделениях Службы безопасности президента.

В октябре 2014 года стал командиром Специального отряда быстрого реагирования в/ч 3214. Через два года - командиром Специального отряда быстрого реагирования 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД.

С марта 2018 года руководил штабом Службы безопасности президента.

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