На станциях 3-й линии минского метро появятся защитные экраны

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Первые 4 станции 3-й линии минского метро будут оснащены защитными экранами, сделанными в Турции. Об этом во время официальной встречи в ратуше с делегацией из турецкого города Эскишехир сообщил начальник Дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун, пишет «Минск-Новости».

Экраны помогут предотвратить несчастные случаи, связанные с падением на рельсы. Как рассказал Павел Царун, в тендере на поставку оборудования участвовали несколько производителей из Европы и Азии. Контракт в итоге заключили с холдингом Albayrak - это производитель машинного оборудования и гидравлических систем из Эскишехира.

- При разработке системы возникали некоторые технические вопросы, на которые турецкая компания оперативно реагировала. Ждем в ноябре первую поставку оборудования, чтобы приступить к монтажу, - отметил представитель столичного метрополитена.

Со временем защитные системы будут установлены и на две первые линии метро.