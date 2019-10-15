2019-10-15T13:10:10+03:00
Минск
КП Беларусь

На станциях 3-й линии минского метро появятся защитные экраны

Устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона
Полина СВЕТЛОВА
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Защитные устройства помогут исключить падение на рельсыЗащитные устройства помогут исключить падение на рельсы
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Первые 4 станции 3-й линии минского метро будут оснащены защитными экранами, сделанными в Турции. Об этом во время официальной встречи в ратуше с делегацией из турецкого города Эскишехир сообщил начальник Дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун, пишет «Минск-Новости».

Экраны помогут предотвратить несчастные случаи, связанные с падением на рельсы. Как рассказал Павел Царун, в тендере на поставку оборудования участвовали несколько производителей из Европы и Азии. Контракт в итоге заключили с холдингом Albayrak - это производитель машинного оборудования и гидравлических систем из Эскишехира.

- При разработке системы возникали некоторые технические вопросы, на которые турецкая компания оперативно реагировала. Ждем в ноябре первую поставку оборудования, чтобы приступить к монтажу, - отметил представитель столичного метрополитена.

Со временем защитные системы будут установлены и на две первые линии метро.

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