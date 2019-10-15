В Брестском районе легковушка сбила шестилетнего мальчика

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Несчастный случай произошел в деревне Козловичи 14 октября примерно в 15.20. Как сообщает belta.by со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома, 47-летний житель Брестского района ехал на автомобиле «Ауди 80» по улице Белорусской. В это время на перекрестке шестилетний мальчик переходил проезжую часть – водитель на него наехал. Мальчик получил травмы, его доставили в детскую областную больницу.

Что стало причиной аварии, с какой скоростью ехал водитель и кто проявил неосторожность, в ГАИ пока не поясняют. Проводится проверка.