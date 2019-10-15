В этом году подростки совершили в два раза больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков, чем в 2018-м

За преступления, связанные с оборотом наркотиков, в нашей стране предусмотрены суровые наказания Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но лидером правонарушений среди детей, которым нет 18 лет, остается кража

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Об этом сообщил журналистам начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности МВД Сергей Янковский, пишет belta.by.

Сергей Янковский отметил, что подростков часто вовлекают в преступления, связанные с наркотиками, обещанием легких, быстрых и немалых денег.

Выросло и число случаев мошенничества (на 11,1% до 20), хищений с помощью компьютерной техники (на 72,7% до 76), угонов транспорта (на 27,8% до 69).

Самое распространенное преступление, на которое идут подростки, - это кража. За 9 месяцев этого года произошло уже 523 таких преступления.

Почти четверть преступлений подростки совершают в учебное время - с 8 до 15 часов. Еще около 45% - во внеучебное время в будние дни. Примерно 31% - в выходные.

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