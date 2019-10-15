Погода в Беларуси 16 октября: до 23 тепла и без дождей

Вполне вероятно, что таких теплых дней больше не будет - если есть возможность, погуляйте на улице

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Октябрь продолжает радовать теплой погодой, теплые шарфы можно пока оставить на дальней полке. В среду, 16 октября, снова обойдется без дождей. Не повезло только северо-западным регионам - там небольшие осадки все же возможны. Ночью температура воздуха составит от 5 до 12°С, а днем - от 14 до 21°С. По югу страны - до 23 градусов.

В четверг, 17 октября, станет чуть холоднее и зонтик с собой все же придется взять. Синоптики обещают кратковременные дожди, добавится облачность. Ночью ожидается от 6 до 12°С, днем - от 12 до 18°С. По югу Беларуси - до 21 градуса.

18 октября тоже ждем кратковременных дождей, воздух прогреется от 6 до 12°С ночью и от 11 до 15°С днем. По югу прогнозируется 18 - 20 градусов тепла.

На выходных, к счастью, будет сухо. Ночью столбик термометра опустится до 5 - 12°С, а днем поднимется до 12 - 19°С. Снова на юге Беларуси будет теплее всего - до +22 градусов.

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