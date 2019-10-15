2019-10-15T15:14:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 16 октября: до 23 тепла и без дождей

Вполне вероятно, что таких теплых дней больше не будет - если есть возможность, погуляйте на улице
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Тепло будет до конца неделиТепло будет до конца неделиФото: Алеся ДОБЫШ
Изменить размер текста:

Октябрь продолжает радовать теплой погодой, теплые шарфы можно пока оставить на дальней полке. В среду, 16 октября, снова обойдется без дождей. Не повезло только северо-западным регионам - там небольшие осадки все же возможны. Ночью температура воздуха составит от 5 до 12°С, а днем - от 14 до 21°С. По югу страны - до 23 градусов.

В четверг, 17 октября, станет чуть холоднее и зонтик с собой все же придется взять. Синоптики обещают кратковременные дожди, добавится облачность. Ночью ожидается от 6 до 12°С, днем - от 12 до 18°С. По югу Беларуси - до 21 градуса.

18 октября тоже ждем кратковременных дождей, воздух прогреется от 6 до 12°С ночью и от 11 до 15°С днем. По югу прогнозируется 18 - 20 градусов тепла.

На выходных, к счастью, будет сухо. Ночью столбик термометра опустится до 5 - 12°С, а днем поднимется до 12 - 19°С. Снова на юге Беларуси будет теплее всего - до +22 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В октябре - как в июле!» В Беларусь пришло тепло, которое бывает раз в 20 - 25 лет

А сразу в нескольких городах страны побиты температурные рекорды (Читать далее)

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Жабинке на сахарном заводе снова нашли снаряды
В Молодечно мужчина угостил ребенка шоколадкой, а мама мальчика украла у него все деньги
Белорусские пограничники собираются станцевать модерн в Витебске
Белорусским туристам рекомендуют соблюдать осторожность в Барселоне
Прокуратура о задержании Анны Богачевой: «Нет оснований для заключения под стражу»
Минчанин украл у родителей своего приятеля 7 тысяч долларов
В Минске задержали россиянку, которая попала в черный список США
В Витебске у золотой рыбки украли горшочек с монетками, Следственный комитет возбудил уголовное дело
В этом году подростки совершили в два раза больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков, чем в 2018-м
В Брестском районе легковушка сбила шестилетнего мальчика
На станциях 3-й линии минского метро появятся защитные экраны
«Вам надо будет обеспечить порядок в стране». Лукашенко назначил Юрия Назаренко командующим внутренними войсками
В Беларусь пытались незаконно ввезти автозапчасти на 880 тысяч рублей
В Могилевском районе легковушка сбила лося, водителя из машины доставали спасатели
В Минске вынесли приговор по массовому делу о незаконном обороте наркотиков