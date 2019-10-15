2019-10-15T15:25:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске у золотой рыбки украли горшочек с монетками, Следственный комитет возбудил уголовное дело

Скульптура ранее лишилась ключика, который держала во рту
Наталья ПАРТОЛИНА
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Вандалы постепенно разбирают рыбку на сувениры: украли ключ и горшок. Фото: Юрий ШЕПЕЛЕВ, ННВ.Вандалы постепенно разбирают рыбку на сувениры: украли ключ и горшок. Фото: Юрий ШЕПЕЛЕВ, ННВ.
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В Витебске Следственный комитет расследует дело по факту кражи одной из деталей скульптурной композиции «Золотая рыбка». В правоохранительные органы вызвали журналистов, которые заметили пропажу и зафиксировали это на фото, сообщает ННВ.

Горшочек с монетами неизвестные отобрали у золотой рыбки в августе. 25 августа вечером он еще был на месте, а 26 августа корреспондент ННВ Юрий Шепелев сфотографировал рыбку уже без горшка. Ранее у рыбки кто-то похитил ключик, который она держала во рту.

Рыбка изготовлена из композитного материала - полимербетона - и выкрашена в бронзовый цвет. Для охотников за цветным металлом она интереса не представляет.

- Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РБ. Расследование продолжается, - прокомментировала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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