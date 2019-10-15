В Минске задержали россиянку, которая попала в черный список США

Анна Богачева в 2018 году попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований» Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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О задержании гражданки России Анны Богачевой сообщает ria.ru со ссылкой на свои источники. Позже информацию подтвердили в МИД России. Анна Богачева задержана в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой. Она попала под санкции как сотрудница «Агентства интернет-исследований».

- Ситуация находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, - сказано в сообщении МИД в Фейсбуке.

По информации ria.ru, задержание произошло по запросу США 13 октября около 22 часов в одной из гостиниц. Женщина со своим мужем и маленьким ребенком направлялась на отдых. Позже стало известно, что Анну Богачеву отпустили.