2019-10-15T17:20:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске задержали россиянку, которая попала в черный список США

Посольство России в Беларуси оказывает ей поддержку
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Анна Богачева в 2018 году попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований»Анна Богачева в 2018 году попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований»Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

О задержании гражданки России Анны Богачевой сообщает ria.ru со ссылкой на свои источники. Позже информацию подтвердили в МИД России. Анна Богачева задержана в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой. Она попала под санкции как сотрудница «Агентства интернет-исследований».

- Ситуация находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, - сказано в сообщении МИД в Фейсбуке.

По информации ria.ru, задержание произошло по запросу США 13 октября около 22 часов в одной из гостиниц. Женщина со своим мужем и маленьким ребенком направлялась на отдых. Позже стало известно, что Анну Богачеву отпустили.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Жабинке на сахарном заводе снова нашли снаряды
В Молодечно мужчина угостил ребенка шоколадкой, а мама мальчика украла у него все деньги
Белорусские пограничники собираются станцевать модерн в Витебске
Белорусским туристам рекомендуют соблюдать осторожность в Барселоне
Прокуратура о задержании Анны Богачевой: «Нет оснований для заключения под стражу»
Минчанин украл у родителей своего приятеля 7 тысяч долларов
В Витебске у золотой рыбки украли горшочек с монетками, Следственный комитет возбудил уголовное дело
Погода в Беларуси 16 октября: до 23 тепла и без дождей
В этом году подростки совершили в два раза больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков, чем в 2018-м
В Брестском районе легковушка сбила шестилетнего мальчика
На станциях 3-й линии минского метро появятся защитные экраны
«Вам надо будет обеспечить порядок в стране». Лукашенко назначил Юрия Назаренко командующим внутренними войсками
В Беларусь пытались незаконно ввезти автозапчасти на 880 тысяч рублей
В Могилевском районе легковушка сбила лося, водителя из машины доставали спасатели
В Минске вынесли приговор по массовому делу о незаконном обороте наркотиков