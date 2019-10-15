2019-10-15T16:57:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанин украл у родителей своего приятеля 7 тысяч долларов

Деньги парень потратил на казино, купил одежду и раздал долги
Полина СВЕТЛОВА
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Оценку действиям парня дадут в Следственном комитете. Фото: ГУВД МингорисполкомаОценку действиям парня дадут в Следственном комитете. Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Крупную сумму 20-летний парень забрал на глазах у своего приятеля. Вдвоем они пришли к нему домой, когда родители товарища уехали на дачу.

В ГУВД рассказывают, что денег на развлечения у парней не было, поэтому они решили поискать их в квартире. Сбережения оказались спрятаны недостаточно хорошо: молодые люди нашли в шкафу два свертка с валютой. Сын отказался воровать деньги у собственных родителей, а его приятель сверток взял. Общая сумма похищенного - 7650 долларов. Эти деньги парень потратил на одежду, азартные игры в казино, раздал долги.

В 2018 году молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за квартирную кражу. Он нигде не работает, не учится, снимает в столице квартиру, в которой живет с девушкой.

Оценку действиям парня дадут в Следственном комитете.

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