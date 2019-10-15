2019-10-15T17:22:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Прокуратура о задержании Анны Богачевой: «Нет оснований для заключения под стражу»

Ее уже отпустили
Полина СВЕТЛОВА
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Фото: Генеральная прокуратураФото: Генеральная прокуратура
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В МВД Беларуси подтвердили задержание россиянки Анны Богачевой.

- В установленном порядке материалы были переданы для изучения и принятия решения в прокуратуру. В настоящее время Анна Богачева отпущена, - прокомментировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В прокуратуре Фрунзенского района добавили, что не усмотрели оснований для применения меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи, пишет belta.by со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрия Брылева.

- Генпрокуратура Беларуси поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси. Она освобождена, - прокомментировал Дмитрий Брылев.

Напомним, в одной из гостиниц Минска 13 октября была задержана гражданка России Анна Богачева, которая попала под санкции США.

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