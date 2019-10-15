Белорусским туристам рекомендуют соблюдать осторожность в Барселоне

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- В связи с протестами в Барселоне убедительно просим граждан Беларуси без лишней необходимости не посещать места массового скопления людей, соблюдать элементарные меры предосторожности в людных местах, внимательно следить за своими документами, а также ценными вещами, - предупреждают в посольстве. Такие рекомендации размещены на сайт дипмиссии.

В работе общественного транспорта, в том числе в направлении аэропорта, могут быть перебои – учитывайте это при планировании поездок.

Агентство по туризму Барселоны открыло экстренный номер телефона для туристов, чей рейс был отменен, а также тех, кто не смог добраться в ранее забронированный отель: +34932853834. Если возникли экстренные ситуации, стоит обратиться на дежурный номер посольства Беларуси в Испании +34645577379.

Сейчас в Барселоне продолжаются протесты сторонников независимости Каталонии.