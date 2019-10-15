В Молодечно мужчина угостил ребенка шоколадкой, а мама мальчика украла у него все деньги

Крупную сумму воровка увидела, когда мужчина вынимал из сумки для ее ребенка сладости. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Оперативники столицы задержали гомельчанку, ограбившую в Молодечно на вокзале незнакомца, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился потерпевший, мужчина на поезде возвращался домой после заработков в России. С собой вез весь заработок – 31 тысячу рублей РФ. В райцентре поезд долго стоял, и пассажир решил сбегать в привокзальный буфет, чтобы перекусить.

– Во время обеда к потерпевшему подсела незнакомая женщина с ребенком. Они разговорились, мужчина угостил мальчика шоколадкой, а потом вместе с его мамой вышел на улицу покурить. Женщина вернулась в кафе первой, а когда туда вновь зашел мужчина – собеседники уже скрылись, – пояснили в пресс-службе.

Вещи были на месте и потерпевший ничего не заподозрил, только в поезде увидел, что все деньги исчезли. На ближайшей же станции он обратился в милицию с заявлением о краже.

– Установить злоумышленницу удалось благодаря камерам видео наблюдения. Она специально первой вернулась к сумкам, чтобы украсть деньги, которые она увидела, когда мужчина вынимал из багажа сладости для ее ребенка. Задержали фигурантку уже в Минске. Правда, денег при ней уже не было: она купила одежду и другие вещи, – уточнили в ГУВД.

Сообщается, что гомельчанка и ранее попадалась на кражах. Новое дело против нее передано на правовую оценку.