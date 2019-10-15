В Жабинке на сахарном заводе снова нашли снаряды

А еще несколько боеприпасов обнаружили на Столинщине

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«Комсомолка» ранее сообщала об опасных находках со времен ВОВ, которые были обнаружены в начале осени в Жабинке. Тогда старые снаряды обнаружили сначала в капусте, а потом еще в свекле.

И вот снова тревожный звонок с территории Жабинковского сахарного завода: на производстве найдены боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского областного исполкома.

– Утром 14 октября прямо во время производственного процесса работники предприятия увидели три снаряды. Звонок правоохранителям поступил в 10.15 часов. Специалисты, выехавшие на место, установили, что взрывоопасная находка – 75-миллиметровые артиллерийские снаряды, – пояснили в пресс-службе.

Похожее сообщение, коллеги из Столинского района, получили в понедельник, 14 октября, но чуть ранее – примерно в 06.00 часов.

– Звонили с полигона «Мерлин», который располагается недалеко от деревни Теребличи. Очевидцы нашли корпус авиабомбы, взрыватель и неуправляемый реактивный снаряд. Все боеприпасы – времен Великой Отечественной войны, – добавили в УВД.

В дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение о том, что 14 октября около шести часов утра на полигоне "Мерлин", вблизи деревни Теребличи, обнаружен корпус авиационной бомбы без взрывчатого вещества, а также взрыватель и неуправляемый реактивный снаряд времен Великий Отечественной войны.

Специалисты саперно-пиротехнических групп уничтожили опасные находки.